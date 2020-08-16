«الثقافة السينمائية» يقيم «ورشة مدرسة الديكور» الأربعاء

شعار المركز القومي للسينما المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما المصرية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، ورشة فنية عن الديكور، الأربعاء.

الورشة تقام تحت عنوان «ورشة مدرسة الديكور السينمائي»، يقيمها مهندس الديكور شادي العناني، تحت إشراف الناقد السينمائي مجدي الشحري مدير مركز الثقافة السينمائية.

تقام الورشة مجانًا لمحبي السينما وفن الديكور في تمام السابعة مساءً بمقر مركز الثقافة السينمائية: 36 شارع شريف (وسط القاهرة).

الدعوة عامة للمهتمين بالديكور، ويرجى الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حرصًا على سلامة وصحة الجمهور والعاملين.