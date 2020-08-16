الدورة الـ36 من «الإسكندرية السينمائي» تحمل اسم عزت العلايلي

الفنان المصري عزت العلايلي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» برئاسة الناقد الأمير أباظة أن الدورة السادسة والثلاثين التي ستقام في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل ستحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي تقديرًا لمشواره وتاريخه الفني الثري.

ومن جانبه أعرب الفنان عزت العلايلي عن سعادته بهذا القرار، مؤكدًا أنه بمثابة تكريم له، كما توجه بالشكر لإدارة المهرجان العريق على هذا الاختيار، بالإضافة إلى أنه يحمل ذكريات جميلة مع هذا المهرجان، كان آخرها توليه رئاسة مسابقة نور الشريف للفيلم العربي.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إنه تحدث مع الفنان الكبير عزت العلايلي بخصوص هذا القرار، ووجد سعادة وترحيبًا كبيرين من جانبه، مشيرًا إلى أن العلايلي يستحق ذلك، وهو شرف للمهرجان بسبب ما قدمه من أعمال سينمائية وتلفزيونية مشرفة، بينما يقوم الكاتب سمير الجمل بتأليف كتاب عن مسيرته الفنية.

أما بالنسبة لتحضيرات الدورة الجديدة فقال أباظة إنه يتم التجهيز لها على قدم وساق، حيث تلقى حتى الآن 30 فيلمًا روائيًّا طويلاً ليتم اختيار الأفضل من بينها وعرضه، حيث تم فتح باب التسجيل من خلال الموقع منذ 15 يوليو السابق وحتى 15 سبتمبر المقبل، على أن يتم الاكتفاء بالمسابقتين الطويلة والقصيرة.

ويشار إلى أن الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية العام 1960، وبدأ مشواره الفني بفيلم «رسالة من امرأة مجهولة» العام 1962، الذي كان أولى خطواته السينمائية، وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وكان أحد أهم أدواره فيلم «الأرض» العام 1970 إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله «الطريق إلى إيلات» و«أهل القمة» و«المنصورية» و«التوت والنبوت»، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها «أهلاً يا بكوات» و«ثورة قرية»، وكان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل «قيد عائلي» العام 2019.