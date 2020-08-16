المركز القومي للسينما يفتتح «رموز مصرية» الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 02:38 مساء
سعاد شوقي رئيسة المركز القومي للسينما المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)

يفتتح المركز القومي للسينما المصرية، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، نادي سينما رموز مصرية بالتنسيق مع نوادي القوات المسلحة بالقاهرة ومختلف المحافظات، وذلك يوم الثلاثاء 18 أغسطس في تمام السابعة مساءً بنادي الياسمين التابع للقوات المسلحة، برعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وقالت سعاد شوقي إنه من المقرر عرض فيلم «المحارب» المشير أحمد بدوي، للمخرج عاطف شكري، الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وحاصل على عديد الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم تسجيلي في المهرجان القومي للسينما المصرية العام 2015، وجائزة مسابقة مهرجان القوات المسلحة الأول للفيلم العسكري التسجيلي العام 2015.

يأتي ذلك في إطار مبادرة المركز القومي للسينما لنشر الثقافة السينمائية الهادفة بين الفئات العمرية المختلفة لخلق جيل يتذوق الفنون السينمائية بشتى أنواعها.

الحضور مجانًا لمحبي وعاشقي السينما مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا».

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