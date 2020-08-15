«مكتبة الكون» و«دار البيان» تشاركان بمعرض الساقية للكتاب بالقاهرة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 15 أغسطس 2020, 05:55 مساء

تشارك مكتبة «الكون» الليبية، ودار «البيان» للنشر والتوزيع، في ملتقى (معرض الساقية للكتاب) الذي تنظمه ساقية الصاوي، إحدى أهم المؤسسات الثقافية الأهلية في جمهورية مصر.

وسيكون الافتتاح الرسمي للمعرض غدًا الأحد الساعة الخامسة مساءً بمقر ساقية الصاوي بحي الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة، بينما تنطلق الفعاليات بداية من يوم الإثنين 17 أغسطس الجاري وحتى يوم الأربعاء 26 من هذا الشهر.

وتتوفر منشورات دار «البيان» للنشر ضمن معروضات مكتبة «الكون» بالجناح رقم 18، وستكون مواعيد البيع من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 9 ليلاً.

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