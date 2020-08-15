«متروبوليتان» يعيد فتح أبوابه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 01:36 مساء
سلالم متحف متروبوليتان ميوزيوم اوف آرت في نيويورك في مايو 2014 (أ ف ب)

يفتح كل من متحف «متربوليتان ميوزيم أوف آرت» ومتحف «ويتني ميوزيوم» أبوابهما، في نيويورك، في الأسابيع المقبلة.

وسيقلص عدد الزوار، مع الافتتاح الجديد، بعد إغلاق دام نصف سنة تقريبا بسبب جائحة «كوفيد-19»، حسب «فرانس برس».

وأغلق متحف متروبوليتان أبوابه في 13 مارس، في حين أنه يستقبل سنويا نحو سبعة ملايين زائر. وهو سيعيد فتح أبوابه في 29 أغسطس.

وسمحت سلطات مدينة نيويورك مركز الوباء في الولايات المتحدة خلال الربيع، بإعادة فتح الأماكن الثقافية اعتبارا من 24 أغسطس بعد السيطرة على انتشار الفيروس في المدينة.

وقال دانييل فايس رئيس المتحف في بيان: «بعد إغلاق دام نحو ستة أشهر ستشكل إعادة فتح متحف متروبوليتان لحظة مهمة في تاريخه وتاريخ المدينة».

وأضاف: «خلال الأشهر القليلة الماضية التي اتسمت بالغموض والعزلة والألم انتظرنا بفارغ الصبر اليوم الذين سنتمكن فيه من استقبال الجميع بأمان».

إلا أن المتحف لن يستقبل أكثر من 25% من قدرته الاستيعابية القصوى وبموجب حجز مسبق فقط من أجل ضمان التباعد الاجتماعي.

وسيطبق الإجراء نفسه في متحف ويتني، الذي سيعيد فتح أبوابه في 3 سبتمبر.

ولم يكشف متحف الفن الحديث الشهير، في نيويورك، أيضا عن موعد لإعادة فتح أبوابه. أما دار متبروبوليتان أوبرا فستستأنف نشاطها في 31 ديسمبر فيما ستبقى مسارح برودواي مقفلة حتى يناير كحد أدنى.

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