الشاب خالد يغني «جميلتي بيروت»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 10:31 صباحا
أسفر الانفجار الذي اجتاح بيروت في 4 أغسطس عن سقوط أكثر من 171 قتيلا (أ ف ب)

كشفت شركة الشاب خالد للإنتاج الموسيقي أن نجم موسيقى الراي سيصدر، الثلاثاء، أغنية بعنوان «جميلتي بيروت» تضامنا مع الشعب اللبناني الذي أصيب بالصميم جراء انفجار ضخم في مرفأ العاصمة.

وأوضح النجم الجزائري في بيان شركة «عليا بابليشينغ»: «زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم. لقد تأذى شعب شعبكم أيها الأشقاء اللبنانيين وقد انفطرت قلوبنا».

وسيعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها، التي ستطرح بعد أسبوعين على المأساة، للصليب الأحمر على ما جاء في البيان.

وفي إطار هذه الأغنية تعاون الفنان مع منسق الأسطوانات اللبناني رودج. وكتب هذا الأخير عبر فيسبوك: «تعرضت بيروت لانفجار اجتاح قلب المدينة مخلفا شعبا مجروحا وجائعا مشردا». وأرفق الرسالة بصورة تظهره مع الشاب خالد.

وأسفر الانفجار الذي اجتاح بيروت في الرابع من أغسطس عن سقوط أكثر من 171 قتيلا.

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