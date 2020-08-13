دواين جونسون الممثل الأعلى أجرا في 2020

جونسون الذي تصدر ترتيب مجلة "فوربس" للممثلين الأعلى أجراً في هوليوود (أ ف ب)

تصدّر دواين «ذا روك» جونسون ترتيب مجلة «فوربس» السنوي للممثلين الأعلى أجرا في هوليوود للعام الثاني على التوالي، ولوحظ أن معظم من ضمّتهم القائمة هم من الممثلين الذين وقعوا عقودا عالية الأجر مع منصة «نتفليكس» للبث التدفقي.

وأظهرت قائمة «فوربس» أن المصارع المحترف السابق تقاضى 87.5 مليون دولار خلال العام الذي انتهي يونيو 2020، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتراجع إجمالي ما تقاضاه جونسون قليلا عن إيراداته العام الفائت «89.4 مليون دولار»، وتأتّى قسم من مدخول «ذا روك» هذا العام من الأجر الذي ناله عن فيلم الحركة «رد نوتيس» عبر «نتفليكس»، وهو 23.5 مليون.

وتعتبر «نتفليكس» مصدر ما لا يقل عن ربع المبالغ التي تقاضاها الممثلون الذين احتلوا المراكز العشرة الأولى في اللائحة هذا العام، ومن الممثلين الذين أفادوا من أجور «نتفليكس» الضخمة التي تدفعها للممثلين من الدرجة الأولى «ما مجموعة 140 مليون دولار» راين رينولدز «سيكس أندرغراوند» و«رد نوتيس» الذي احتل المركز الثاني في الترتيب ومارك والبيرغ «سبنسر كونفيدنشل» الذي حل ثالثا وبن أفليك «ذا لاست ثينغ هي وانتد» الذي جاء في المرتبة الرابعة.

أما مؤلف مسرحية «هاملتون» الموسيقية لين مانويل ميراندا فدخل اللائحة بعدما دفعت له «ديزني» 75 مليون دولار للحصول على حقوق المسرحية التي عرضت في برودواي، وبثتّها منصة «ديزني بلاس» بالفعل الشهر الفائت.

وعاد نجم بوليوود أكشاي كومار وأسطورة الألعاب القتالية جاكي شان إلى لائحة العشرة الأوائل، وكذلك ويل سميث وآدم ساندلر، وغاب عن اللائحة ممثلو سلسلة أفلام الأبطال الخارقين «أفنجرز» الذين تصدروا الترتيب العام الفائت.

غير أن فين ديزل، الركن الأهم في «فاست أند فوريوس»، حلّ في المركز الخامس بأجر بلغ 54 مليونا، ولم يشمل الترتيب الممثلات اللواتي خصصت لهن لائحة منفصلة تصدر الشهر المقبل.

وهنا ترتيب العشرة الأعلى أجرا:

1- دواين جونسون «87.5 مليون دولار»

2- راين رينولدز «71.5 مليون دولار»

3- مارك والبيرغ «58 مليون دولار»

4- بن أفليك «55 مليون دولار»

5- فين ديزل «54 مليون دولار»

6- كشاي كومار «48.5 مليون دولار»

7- لين مانويل ميراندا «45.5 مليون دولار»

8- ويل سميث «44.5 مليون دولار»

9- آدم ساندلر «41 مليون دولار»

10- جاكي شان «40 مليون دولار».