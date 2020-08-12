«فتى بوليوود الشقي» مصاب بسرطان الرئة

الممثل الهندي سانجاي دات لدى خروجه من المستشفى في بومباي، 10 أغسطس 2020 (أ ف ب)

أعلنت وسائل إعلام هندية، الأربعاء، أن نجم بوليوود سانجاي دات، الذي شكّلت حياته المضطربة موضوع فيلم سينمائي، مصاب بسرطان الرئة.

وكان الممثل البالغ 61 عاما الملقب «فتى بوليوود الشقي»، قد خرج من السجن سنة 2016 بعد أربع سنوات وراء القضبان إثر مسار قضائي طويل. ودين سنة 2007 بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير قانونية، بعدما تسلمها من أشخاص ضالعين في الهجمات التي شهدتها بومباي في 12 مارس 1993 وأوقعت 257 قتيلا.

كذلك واجه الممثل المولود لأم مسلمة وأب هندوسي كانا من أهم النجوم الهنود، مشكلات مرتبطة بتعاطي المخدرات، وفق «فرانس برس».

وكان قد نشر بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، شرح فيه أنه حاليا «في استراحة قصيرة للخضوع لعلاج طبي». وأوردت وسائل إعلام في وقت لاحق تغريدة كشف فيها الصحفي المتخصص، كومال ناهتا، أن دات يعاني سرطان الرئة وسيتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج.

وذاع صيت سانجاي دات في ثمانينات القرن الماضي مع أفلام الحركة التي كان يخرج مشاهدها الخطرة بنفسه. واتخذت حياته منحى دراميا مع توقيفه بعد هجمات بومباي.

وبعد الحكم عليه بالسجن ست سنوات، أمضى 18 شهرا خلف القضبان قبل إطلاقه بكفالة سنة 2007 بانتظار حكم الاستئناف. وخُففت عقوبته إلى السجن خمس سنوات في العام 2013 وأعيد توقيفه قبل إطلاقه مطلع 2016 بموجب إطلاق مبكر بسبب حسن السلوك.

وتزوج الممثل ثلاث مرات، وفقد زوجته الأولى ريشا سنة 1996 بعد إصابتها بورم دماغي.

روى دات سنة 2018 قصة حياته المضطربة في فيلم بعنوان «سانجو».