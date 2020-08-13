ياسمين رئيس: الأشباح سر معاناتي في «الحارث»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 10:52 صباحا
ياسمين رئيس في مشهد من فيلم «الحارث» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت الفنانة المصرية ياسمين رئيس ملامح شخصيتها في الفيلم الجديد «الحارث»، المقرر بدء عرضه الخميس، على منصة «شاهد VIP».

وتوضح ياسمين أن الشخصية التي تلعبها في الفيلم جديدة عليها، ولم يسبق أن قدمت مثلها سابقًا، لا سيما وأنها عادة ما تخاف من أفلام الرعب، مضيفة: «ما دفعني لأتعلق بالدور هو أن الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية».

وحول الشخصية التي تقدمها في العمل، تقول: «ألعب دور فريدة التي تتعرض لمواقف وتشاهد أشخاصًا وأشباحًا لا يراهم سواها، ما يجعلها تعتقد بأنها تهلوس. ولعل ما يزيد الأمر سوءًا هو أن لا أحد يصدقها. وعلى الرغم من شعورها بالوحدة غير أن قوة شخصيتها وعزيمتها يساعدانها على مواجهة الموقف بشجاعة».

تدور أحداث فيلم «الحارث» حول شخصية صحفي يتسم بالموضوعية والعقلانية، متزوج حديثًا من امرأة تتمتع بشخصية قوية وهادئة، غير أن حياتهما الزوجية تستحيل فجأة إلى شكوك وريبة وبرود في المشاعر، ما ينسف استقرار هذه الأسرة الشابة. تتلاحق الأحداث لنعرف لاحقًا أن ثمة إرادة شريرة خارجة عن سياق الطبيعة والتفسيرات العلمية، ترسم لتلك الأسرة مسارًا مختلفًا مليئًا بالغموض والرعب والإثارة.

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وعلي الطيب وأسماء جلال، إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة وعمرو عبدالجليل وأسماء أبو اليزيد وعارفة عبد الرسول، إخراج محمد نادر، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبدالخالق ومحمد إسماعيل أمين.

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