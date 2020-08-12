«تايم أوت» تعود بنسخة ورقية في ثلاث مدن أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 02:15 مساء
رجل يشتري مجلة من كشك للمطبوعات في باريس (أ ف ب)

تعود مجلة «تايم أوت» الثقافية البريطانية الثلاثاء بنسختها الورقية لكن فقط في لندن ومدريد وبرشلونة، فيما يدرس القيمون عليها وقف النسخة الأميركية.

وأعلنت متحدثة باسم المجموعة أن «تايم أوت» تعود في هذه المدن الثلاث، مع نسخة خاصة في العاصمة البريطانية تكريما لمؤسسها توني إليوت الذي توفي في 17 يوليو الماضي، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتوقف صدور المجلة أشهرا عدة بسبب تدابير الحجر في مواجهة وباء كوفيد-19، وأشارت المتحدثة إلى أن «تايم أوت» قد لا تعاود الصدور البتة في بلدان عدة بينها الولايات المتحدة، رغم أن القرار لم يصدر رسميا بعد، وذلك بسبب أثر الوباء على قطاع الصحافة.

وأكدت جريدة «فايننشال تايمز» من ناحيتها في وقت سابق أن «تايم أوت» ستتوقف عن الصدور في أكثرية المدن التي كانت توزع فيها والبالغ عددها أكثر من أربعين، بما يشمل الولايات المتحدة والبرتغال، مع توقع إلغاء وظائف كثيرة، وقال المدير العام لمجموعة «تايم أوت» خوليو برونو: «علينا أن نرى ما يريده الجمهور والمعلنون».

وتسعى «تايم أوت» إلى التركيز على منتجاتها الرقمية، إضافة إلى أسواقها «تايم أوت ماركتس» التي تضم حانات ومطاعم في موقع واحد، كما في لشبونة، حيث أطلقت المجموعة في 2014 أول موقع من هذا النوع.

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