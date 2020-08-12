البث التدفقي لـ«فوكس نيوز» في 20 بلدا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 11:51 صباحا
خدمة البث التدفقي لشبكة فوكس نيوز ستكون مشاهدتها متاحةً في 20 بلداً قبل نهاية السنة (أ ف ب)

ستطلق شركة «نيوز كورب» خدمة البث التدفقي لقنواتها الإخبارية على الإنترنت، قبل نهاية السنة الجارية، لتكون مشاهدتها متاحةً في 20 بلداً حول العالم.

وتوفّر خدمة الاشتراكات الجديدة محتوى شبكتي «فوكس بيزنس» و«فوكس نيوز» على الطلب، حسب «فرانس برس»، الأربعاء.

وتعتبر فوكس نيوز، التي يملكها قطب الإعلام روبيرت موردوك، الشبكة الأكثر استقطاباً للمشاهدين عبر الكابل في السنوات الأخيرة، وإحدى المحطات المفضلة لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأطلقت على هذا البث التدفقي الخارجي تسمية «فوكس نيوز إنترناشونال» ويبلغ رسم الاشتراك فيه 6,99 دولار شهرياً، وستكون المكسيك باكورة الدول التي سيتوافر فيها، تليها إسبانيا فألمانيا ثم بريطانيا في 17 سبتمبر.

وأشارت المجموعة إلى أن الخدمة ستكون متوافرة في 20 بلداً بحلول نهاية 2020.

و«فوكس» هي الأخيرة من مجموعة مؤسسات إعلامية اعتمدت البث التدفقي لاستقطاب عدد أكبر من المشاهدين وعلى المستوى العالمي. وسبق للشبكة أن وفرت خدمة مماثلة للجمهور الأميركي تحت مسمّى «فوكس نيشن».

وكانت المجموعة باعت العام المنصرم قسماً كبيراً من أنشطتها في مجالي السينما والترفيه إلى شركة «ديزني»، بينها استديوهات «توينتي فيرست سنتشوري فوكس».

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