شبكة التلفزيون الفرنسية الرسمية تنظم حفلة تضامنية مع لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 12:56 مساء
الدمار في مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي دمره وهز العاصمة اللبنانية (أ ف ب)

تعتزم شبكة «فرانس تلفزيون» تنظيم حفلة خيرية يعود ريعها لمتضرري الانفجار الدامي الذي أتى على أنحاء واسعة من العاصمة اللبنانية بيروت، على ما أعلنت المجموعة التلفزيونية الفرنسية الرسمية في تأكيد لمعلومات نشرتها جريدة «لو باريزيان».

وقالت مديرة المجموعة دلفين إيرنوت للجريدة «لبنان يمر بمحنة رهيبة، تقف قنوات فرانس تلفزيون إلى جانب الفنانين لتنظيم حفلة ضخمة للدعم والتضامن لمصلحة لبنان وشعبه المنكوب»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وسيتولى الإدارة الفنية للحفلة عازف البوق اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف، وسيجمع فنانين من فرنسا ولبنان والعالم وسيسمح بجمع تبرعات لإعادة إعمار العاصمة اللبنانية، ومن بين الأسماء التي جرى الإعلان عن مشاركتها في الحفلة المغنيان ماتيو شديد وبرنار لافيلييه.

وتسبّب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بمقتل أكثر من 160 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين وتشريد نحو 300 ألف من منازلهم.

وأضافت دلفين إيرنوت «أبعد من مهمتنا كهيئة تابعة للخدمات العامة، المقصود أيضا إظهار أخوتنا مع الشعب اللبناني المنكوب بفعل سيل من المآسي»، وستقام الحفلة خلال الخريف في موعد لم يُحدد بعد، وسيُنقل عبر إذاعة «فرانس إنتر»، وقناة «فرانس 2».

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