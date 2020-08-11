«الحارث» حصريا على «شاهد» قبل عرضه بالسينمات

أحمد الفيشاوي في كواليس تصوير فيلم «الحارث» (خاص لـ بوابة الوسط)

تقرر عرض الفيلم المصري الجديد «الحارث» حصريا عبر منصة «شاهد» و«شاهد VIP»، بدءا من الخميس 13 أغسطس.

الفيلم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين مثل أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلي الطيب وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهى عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبدالرسول.

«الحارث» من تأليف محمد عبدالخالق الذي كتب السيناريو والحوار له بالاشتراك مع محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد نادر، وإنتاج شركة «سكوب» للإنتاج الفني والسينمائي لصاحبها المنتج عماد سيد أحمد.

الفيلم تم تصويره في سيوه والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى.

عمرو عبدالجليل في كواليس تصوير فيلم «الحارث» (خاص لـ بوابة الوسط)

باسم سمرة في كواليس تصوير فيلم «الحارث» (خاص لـ بوابة الوسط)