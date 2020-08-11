الأسماء المرشحة لبطولة «4 أيام 3 ليالي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 02:33 مساء
درة من الأسماء المرشحة لبطولة المسلسل بجوار أيتن عامر وهبة مجدي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «الريماس» تعاقدها مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في بطولة مسلسل «4 أيام 3 ليالي»، تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

ومن جانبه، أكد عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج بالشركة في بيان صحفي أن المسلسل لم يشهد اعتذار أي فنان أو فنانة تم ترشيحه للمشاركة في البطولة، وأن الشركة رشحت عددا كبيرا من النجوم، منهم درة وأيتن عامر وهبة مجدي ودنيا ماهر، وجاري الاتفاق معهن، كما تم التعاقد بالفعل مع كل من كريم عفيفي ومحمود حافظ وميدو عادل.

وأضاف منصور أنه بمجرد الانتهاء من التعاقدات سوف يتم الإعلان عن ذلك.

وأوضح أنه حرص على الإعلان عن قائمة الترشيحات بالرغم من عدم الانتهاء من إبرام كافة التعاقدات، وذلك بسبب انتشار بعض الأخبار المغلوطة ببعض المواقع الإلكترونية، حيث تحرص الشركة على توضيح كافة الأمور الإنتاجية الخاصة بأعمالها في بيانات رسمية.

يشار إلى أن الخطة الإنتاجية الجديدة، يشرف عليها «برودويسر» الشركة فدوى رفيق وتحت رعاية المنتج إبراهيم إسحق.

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