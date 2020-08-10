بالفيديو: مادلين طبر تبكي على الهواء بسبب أحداث بيروت

مادلين طبر أثناء تقديم برنامجها «حلوة يا دنيا» (خاص لـ بوابة الوسط)

لم تتمالك الفنانة اللبنانية مادلين طبر نفسها، حين انهمرت دموعها حزنًا على بيروت، وذلك أثناء تقديمها حلقة، الأحد، من برنامجها «حلوة يا دنيا» المذاع على قناة «TEN»، التي خصصتها عن أحداث لبنان الأخيرة.

بدأت الحلقة بأغنية «بحبك يا لبنان» للفنانة الكبيرة فيروز، وبعدها أجرت عدة مكالمات عبر «سكايب» من بيروت مع النائبة البرلمانية والإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان، التي قدمت استقالتها من البرلمان اللبناني، بالإضافة إلى مكالمة هاتفية مع الفنان جهاد الأطرش رئيس نقابة الفنانين المحترفين بلبنان.

كما شهدت الحلقة استضافة السيناريست وليد يوسف الذي تحدث عن أعماله الأخيرة، ومصير مشروع مسلسل «مصطفى محمود»، ونيته كتابة مسلسل جديد عن مصر ولبنان، وانتهت الحلقة بفقرة مع المطرب اللبناني سهيل يزبك الذي قدم مجموعة كبيرة من أغنياته ومنها أغنية «الجندي المصري».