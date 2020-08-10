«أسوان لأفلام المرأة» يبدأ استقبال أفلام دورته الجديدة الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 02:24 مساء
الدورة الجديدة للمهرجان تعقد في فبراير من العام المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الخامسة للمهرجان، والتي ستعقد في فبراير 2021.

وقال المدير الفني للمهرجان، الناقد أندرو محسن، إن المهرجان سيتلقى الأفلام عبر موقعه الإلكتروني www.aiwff.org بداية من الإثنين، وحتى 30 أكتوبر المقبل.

وأكد محسن أنه لابد أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أي نوع، وأن يكون موضوع الفيلم يتعلق بقضية تخص المرأة أو من إبداعها على مستوى الإخراج أو الكتابة، موضحا أن المهرجان سيضم مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، كما ستضاف برامج أخرى لاحقًا.

وأضاف أندرو «شهدت الدورة الماضية عرض 3 أفلام تم ترشيحها لجائزة الأوسكار، كما شارك في مسابقتي المهرجان الأفلام الطويلة والقصيرة في دورته الماضية 31 فيلما من 29 دولة، كان بينها فيلمان في عرضهما العالمي الأول و18 فيلمًا في عروضها الأفريقية الأولى»، وقد حصل فيلم «منزل آجا» للمخرجة لينديتا زيتشياري على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام الطويلة.

ويعقد مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية نقابة السينمائيين والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسة «أكت».

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