مصر تتضامن مع الشعب اللبناني بحفل موسيقي

دار الأوبرا المصرية بالقاهرة (الإنترنت)

تبث قناة «وزارة الثقافة» المصرية على «يوتيوب»، مساء الأربعاء، حفلا تحت شعار «لبنان تبنى وتعلو بالحلم» من مؤلفات الموسيقار نصير شمة، وذلك تضامنا مع شعب لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

ونظمت الحفل، دار الأوبرا المصرية لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وأقيم بمشاركة مجموعة من نجوم مصر والوطن العربي هم محمد الحلو، خالد سليم، مجد القاسم، أسماء لمنور، وسام حمدي، عادل محمود، حسين قرشي، ونسرين، حسب «الشروق».

وقالت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم إن «بث الحفل يأتي كرسالة رمزية تعبر عن التعاطف مع شعب لبنان وتحمل في طياتها دعوات شعب مصر بالسلام إلى لؤلؤة الشرق»، مضيفة أن تقديم الدعم بمختلف صوره لشعب لبنان، والذي سارعت إليه مختلف دول العالم يعد أحد التجليات الإنسانية التي تسهم في مساعدة الأشقاء على تجاوز المحنة.

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وتسبب الانفجار الهائل الذي وقع في مخزن بمرفأ بيروت في دمار كبير للمباني والممتلكات، فضلا عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى، حسب «رويترز».

وقتل 154 شخصا على الأقل في الانفجار، الذي وقع الثلاثاء، وأصيب نحو 5 آلاف آخرين.

