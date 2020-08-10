مهرجان الصيف بالإسكندرية يكرم اسم محمود رضا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 10:43 صباحا
فنان الاستعراض محمود رضا (أرشيفية: الإنترنت)

تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية الأسبوع القادم، في دورته الثامنة عشرة التي أهديت إلى الراقص ومصمم الاستعراضات المصري محمود رضا.

وقالت رشا عيد نائبة مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، الأحد، إن محمود رضا كان فنانا شاملا، مثّل ورقص وغنى وقدم للسينما المصرية العديد من الأفلام، حسب «رويترز»‮.‬

وأضافت أنه رغم وفاته أثناء الإعداد للمهرجان، حرص المنظمون على إهداء الدورة الجديدة له تقديرا لمشواره المشرف ودوره الفني البارز‮.‬

ويستهل المهرجان أنشطته بحفل غنائي على المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية للفنانة دينا الوديدي، فيما يحيي حفل الختام على المسرح ذاته المغني مصطفى قمر‮.‬

ويشمل البرنامج حفلات غنائية وموسيقية تقام بالهواء الطلق مراعاة للإجراءات الوقائية لكبح انتشار فيروس كورونا، منها حفل للثنائي الموسيقي فؤاد ومنيب وآخر للمغنية نوران أبوطالب، إضافة لحفل لأوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة الموسيقار ناير ناجي‮.‬

وفي العشرين من أغسطس يلتقي جمهور المهرجان مع المنشد محمود التهامي، فيما يحين موعد حفل المطرب علي الحجار في السابع والعشرين من الشهر ذاته‮.‬

وفي 28 أغسطس، يقدم مركز مدحت فوزي لفنون العصا بملوي عرضا راقصا على المسرح المكشوف‮.‬

وقالت نائبة مدير مركز الفنون إن عدد الحاضرين في كل حفل سيكون في حدود 300 شخص مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وهي الدخول بالكمامات وقياس درجة حرارة الجمهور وتوفير سوائل تعقيم اليدين وتطهير المقاعد والحفاظ على مسافة تباعد آمنة بين الحاضرين‮.‬

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