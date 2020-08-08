راهب بوذي يتكسب عيشه من الـ«بيتبوكسينغ»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 03:31 مساء
الراهب البوذي يوغيتسو أكاساكا يقلد بفمه أصوات الآلات الموسيقية في 26 يونيو 2020 في طوكيو (أ ف ب)

جمع رجل دين بوذي تراتيله الدينية، مع شغفه الآخر وهو تقليد أصوات الآلات الموسيقية بصوته أو ما يعرف بالـ«بيتبوكسين»، ليؤمن لقمة عيشه، حيث يعيش في اليابان.

وشاهد أكثر من 700 ألف مستخدم لشبكة «يوتيوب» مقطعه المصوّر، الذي حمل عنوان «هارت سوترا لوبينغ ريمكس» منذ أن نشره على الشبكة في مايو الفائت، حسب «فرانس برس».

ويظهر الراهب يوغيتسو أكاساكا «37 عاما» في مقطع الفيديو هذا حليق الرأس، يرتدي ثوب رجل الدين، ويضع على رأسه سمّاعة. ويشغّل أكاساكا جهاز أنغامٍ موسيقية ثم يحمل الميكروفون ويبدأ بإصدار أصوات آلات العزف من فمه ثم يرتّل نصوصا بوذية مقدّسة.

وقال أكاساكا إن كل الاحتفالات الدينية، التي تُطلب فيها خدماته عادة في الأوضاع الطبيعية، خصوصا المآتم، ألغيت خلال الفترة التي طبقت فيها اليابان حال الطوارئ في أبريل ومايو الفائتين.

وأضاف: «بالتالي، لم يعد لدي عمل ولا مداخيل. كان الأمر صعبا لي، ولكن في الوقت نفسه رأيت أنها فرصة مناسبة للتفكير في نفسي وفي مستقبل البوذية».

وتابع: «كنت أبحث عن أسلوبي الخاص في تعليم البوذية ليس في اليابان فحسب، بل في العالم كله»، خصوصا للشباب الذين يحبون الموسيقى.

ومنذ الإقبال الذي حظي به أول مقطع فيديو نشره على الإنترنت، وقد صوره في استوديو للتسجيل الموسيقي، انتقل إلى البث الحي لجلساته الموسيقية الدينية، طالبا من المشاهدين تبرعات لتمكينه من الصمود في ظل جائحة «كوفيد-19».

وتجدر الإشارة إلى أن 44 ألف إصابة بفيروس «كورونا» سجلت في اليابان منذ بداية الأزمة الصحية، وبلغ عدد الوفيات نحو ألف. وشهد عدد الإصابات زيادة كبيرة منذ يوليو.

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