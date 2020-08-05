نيل يونغ يقاضي ترامب لاستغلاله أغانيه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 03:53 مساء
مغني الروك نيل يونغ خلال حفلة، كيبيك، كندا، 6 يوليو 2018 (أ ف ب)


اتهم مغني الروك نيل يونغ، الثلاثاء، حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، بانتهاك حقوق الملكية لاستغلالها أغنياته دون تصريح، وذلك في إطار دعوى قضائية.

واعترض يونغ في شكوى قدِّمت للمحكمة الجزئية الأميركية، في مانهاتن، على استخدام أغنية «روكين إن ذا فري وورلد» و«ديفيلز سايدووك» مرات عديدة في مؤتمرات ومناسبات سياسية من بينها مؤتمر انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما، 20 يونيو، حسب «رويترز».

وقال يونغ إنه اشتكى من استخدام ترامب أغنياته منذ العام 2015 وإن الحملة تجاهلته «عن عمد» بالرغم من عدم حصولها على رخصة.

واعترض يونغ أيضًا عندما استخدم ترامب لحنًا موسيقيًّا له أثناء زيارته ماونت راشمور في يوليو .

وقال محامو يونغ في الشكوى: «هذه الحملة لم تتعمد عدم احترام حقوق وآراء المواطنين الأميركيين، الذين لديهم حرية تأييد المرشح الذي يختارونه. ومع ذلك، لا يستطيع المدعي بضمير حي أن يسمح بأن تستخدم موسيقاه كلحن رئيسي في حملة مثيرة للانقسام وغير أميركية للجهل والكراهية».

وفي وقت يطالب يونغ بتعويض يصل إلى 150 ألف دولار لكل انتهاك لحقوق الملكية، لم ترد حملة ترامب على الفور على طلب للتعليق.

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