إصابة الممثلة السورية أمل عرفة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 02:15 مساء
إصابة الممثلة السورية أمل عرفة بـ«كورونا» (أ ف ب)

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، الإثنين، إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك عبر حسابها بموقع «فيسبوك».

وحاولت عرفة طمأنة جمهورها فكتبت «أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير»، و أضافت " ب«بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وأرجع كمل تصوير، شكرًا للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة، الثقة، الطب، العلم والإيمان».

أمل عرفة ممثلة ومغنية وكاتبة سورية، قدمت عديد الأعمال الدرامية من أهمها مسلسلات «نجمة الصبح» و«نهاية رجل شجاع» و«سكان الريح»، وقدمت سينمائيًّا 4 أفلام هي «شىء ما يحترق» و«صعود المطر» و«عزف منفرد» و«الليل الطويل»، ومن آخر أعمالها مسلسل «حارس القدس» 2020.
 

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