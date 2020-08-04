منظمة «أركنو» للفنون تنظم ورش عمل لشباب المسرح

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 11:29 صباحا
شعار منظمة أركنو للفنون.

أعلنت منظمة «أركنو» للفنون، بمدينة بنغازي، تنظيمها ورش عمل للشباب الذين لديهم الموهبة والرغبة في التمثيل بالمسرح، تحت عنوان «نحو المسرح» بمشاركة عدد من الممثلين والمخرجين والكتاب المسرحيين أصحاب الخبرة.

وقال الفنان محمد الفاخري لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، «الفكرة تنطلق من أن الجيلين الحالي والقادم امتداد للأجيال السابقة، والعلاقة والترابط بين الأجيال في مجال المسرح ليست متوقفة».

وأضاف: «انطلقنا بعد نقاش طويل مع الفنان محمد الصادق، والبحث عن كيفية زيادة ثقافة الشباب المسرحي، وكيف يجري تجهيز العمل المسرحي متكامل ابتداءً من الكتابة إلى الإخراج والتمثيل».

وأشار الفنان محمد الفاخري إلى أنه عرض هذه الفكرة على «الكاتب المسرحي علي الفلاح ورحب بها، وبالتالي هي من إشراف جيل سابق لجيل لاحق وستكون الدعوة لجميع الشباب المسرحيين».

ولفت الفاخري إلى أن الهدف هو «منح فرص للنقاش بين الأجيال وكذلك شرح الرموز المسرحية،  وكذلك تفكيك النص المسرحي قبل البدء فيه وإبعاد فكرة هذا جيل وذاك جيل، خاصة أننا لاحظنا أن لا تواصل بين الأجيال المسرحية لدينا».

الفنان محمد الفاخري. (أرشيفية: الإنترنت)
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