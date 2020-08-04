«فيسبوك» تحظر فكاهيا فرنسيا سخر من «محرقة اليهود»

صورة أرشيفية التقطت في 26 مارس 2019 للكوميدي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه مبالا مبالا لدى وصوله إلى قصر العدل في باريس (أ ف ب)

حظرت شبكتا «فيسبوك» و«إنستغرام» الفكاهي الفرنسي، ديودونيه مبالا مبالا، من التواجد على المنصتين الاجتماعيتين نهائيًّا.

وأوضحت شبكة «فيسبوك»، الإثنين، أن ذلك الإجراء يأتي بسبب تضمّن المواد التي ينشرها ديودونيه عبرهما «محتوى ساخرًا من ضحايا محرقة اليهود»، و«تعابير مجرّدة من الإنسانية بحق اليهود»، حسب «فرانس برس».

وقال ناطق باسم المجموعة: «تماشيًا مع سياستنا في شأن الأشخاص والمنظمات الخطرة، حظرنا بصورة دائمة ديودونيه مبالا مبالا» من شبكتي «فيسبوك» و«إنستغرام».

وأضاف: «إن حظر شخص بصورة دائمة من خدماتنا هو قرار ندرسه دائمًا بكثير من العناية، لكن لا مكان على فيسبوك وإنستغرام للأشخاص والمنظمات الذين يهاجمون الآخرين على أساس هويتهم».

وهذا الحظر ليس الأول الذي يطال مبالا مبالا، إذ سبق أن أغلقت «غوغل» حسابه على شبكة «يوتيوب» التابعة لها في نهاية يونيو الفائت بسبب ما رأت فيه «انتهاكات متكررة» لأنظمة شبكة البث التدفقي.

وكان لدى ديودونيه نحو 1.3 مليون متابع عبر «فيسبوك» و«إنستغرام» و400 ألف مشترك في قناته على «يوتيوب».

وكانت «فيسبوك» حظرت سابقًا، من شبكتيها الاجتماعيتين، شخصيات ومنظمات من اليمين المتطرف في فرنسا.

وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر أحكامًا عدة في حق ديودونيه، بسبب مضمون كلامه، ووقّع عليه غرامة مقدارها تسعة آلاف يورو في نوفمبر 2019 بسبب أغنية ومقطع فيديو اعتُبرا مناهضين للسامية.