«فيسبوك» تحظر فكاهيا فرنسيا سخر من «محرقة اليهود»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 10:35 صباحا
صورة أرشيفية التقطت في 26 مارس 2019 للكوميدي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه مبالا مبالا لدى وصوله إلى قصر العدل في باريس (أ ف ب)

حظرت شبكتا «فيسبوك» و«إنستغرام» الفكاهي الفرنسي، ديودونيه مبالا مبالا، من التواجد على المنصتين الاجتماعيتين نهائيًّا.

وأوضحت شبكة «فيسبوك»، الإثنين، أن ذلك الإجراء يأتي بسبب تضمّن المواد التي ينشرها ديودونيه عبرهما «محتوى ساخرًا من ضحايا محرقة اليهود»، و«تعابير مجرّدة من الإنسانية بحق اليهود»، حسب «فرانس برس».

وقال ناطق باسم المجموعة: «تماشيًا مع سياستنا في شأن الأشخاص والمنظمات الخطرة، حظرنا بصورة دائمة ديودونيه مبالا مبالا» من شبكتي «فيسبوك» و«إنستغرام».

وأضاف: «إن حظر شخص بصورة دائمة من خدماتنا هو قرار ندرسه دائمًا بكثير من العناية، لكن لا مكان على فيسبوك وإنستغرام للأشخاص والمنظمات الذين يهاجمون الآخرين على أساس هويتهم».

وهذا الحظر ليس الأول الذي يطال مبالا مبالا، إذ سبق أن أغلقت «غوغل» حسابه على شبكة «يوتيوب» التابعة لها في نهاية يونيو الفائت بسبب ما رأت فيه «انتهاكات متكررة» لأنظمة شبكة البث التدفقي.

وكان لدى ديودونيه نحو 1.3 مليون متابع عبر «فيسبوك» و«إنستغرام» و400 ألف مشترك في قناته على «يوتيوب».

وكانت «فيسبوك» حظرت سابقًا، من شبكتيها الاجتماعيتين، شخصيات ومنظمات من اليمين المتطرف في فرنسا.

وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر أحكامًا عدة في حق ديودونيه، بسبب مضمون كلامه، ووقّع عليه غرامة مقدارها تسعة آلاف يورو في نوفمبر 2019 بسبب أغنية ومقطع فيديو اعتُبرا مناهضين للسامية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الإيطالي
رياضة عالمية
مباراة الملاكم الليبي مالك الزناد أمام التشيكي أوندرنج رادو - قناة الوسط
فيديو
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ليبيا: مسرح جديد لصراع الكبار
فيديو
القبي: المدرب الوطني ضروري للكرة الليبية حاليا.. وعودة الدوري طوق إنقاذ
رياضة محلية
إيقاف حملات الدعاية للمرشحين في الانتخابات البلدية بمصراتة
ليبيا
«سرت للنفط والغاز» توضح ملابسات إعادة تشغيل حقل التحدي
ليبيا
«العليا لمجابهة كورونا» في مصراتة تصدر توصيات جديدة.. وتنصح 3 فئات بعدم الخروج ...
ليبيا
حج 2020 ينتهي بدون تسجيل إصابات بـ«كوفيد-19»
دولى
مواطن من سبها يروي معاناته الجسدية والنفسية مع «كورونا» وكيف تعامل المخالطون معه
ليبيا
زيارة عقيلة والمشري.. هل فتحت نافذة أمل لـ«انفراجة سياسية»؟
ليبيا
وليامز تحذر من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية
ليبيا
جريدة الوسط: حراك إقليمي لإنتاج «الصخيرات 2»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستحضر منزلي لإزالة البقع الصعبة على الحوائط