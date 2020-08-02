رانيا يوسف تكشف ملامح شخصيتها في «شارع 9»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 03:08 مساء
رانيا يوسف في كواليس مسلسل «شارع 9» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعربت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن سعادتها ببدء تصوير مشاهدها في مسلسل «شارع 9»، بإحدى العمارات في منطقة المعادي «جنوب القاهرة».

وأشارت إلى أنها تجسد خلال المسلسل شخصية «الدكتورة راجية»، وهي تعمل طبيبة نفسية.

وكشفت رانيا أنها المرة الأولى التي تتعامل فيها مع شركة «الريماس»، وترى أنها انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين.

وأضافت أن فريق العمل المكون من عبدالله منصور، المشرف العام على الإنتاج، وفدوى رفيق «بروديوسر» الشركة، وباقي الفريق، يعملون باحترافية شديدة ويأملون في تقديم عمل متميز.

وأكدت سعادتها بالعمل في مسلسل يضم نخبة من النجوم، منهم أحمد وفيق ومحمود عبدالمغني ونرمين الفقي وإيمان العاصي وهدى الأتربي، بالإضافة إلى المخرج محمد عبدالخالق، الذي سبق وتعاملت معه كثيرا في بدايتهما، وكذلك السيناريست حسين مصطفى محرم، الذي يقدم سيناريو متميزًا يناقش مشاكل حقيقية.

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