وفاة مخرج «ميدنايت إكسبرس» آلن باركر عن 76 عامًا

المخرج البريطاني آلن باركر خلال حضوره مهرجان مراكش السينمائي الدولي، 6 ديسمبر 2004 (أ ف ب)

غيّب الموت، الجمعة، المخرج البريطاني آلن باركر «76 عامًا»، الذي يملك في رصيده من الأفلام «ميدنايت إكسبرس» و«باغزي مالون» و«فيم» وسواها.

وأعلن ناطق باسم عائلة باركر أن المخرج الذي حصل خلال مسيرته على عشر جوائز «أوسكار» وعشر جوائز «غولدن غلوب» و19 جائزة «بافتا»، توفي بعد صراع «طويل» مع المرض، وفق «فرانس برس».

ووصفت أكاديمية جوائز أوسكار المخرج الراحل بأنه «موهبة استثنائية». وأضافت في تغريدة عبر «تويتر»: «سنفتقده كثيرًا».

وكان باركر بدأ حياته المهنية في مجال الإعلان، وأخرج في العام 1975 فيلمه الروائي الأول «باغزي مالون»، وهي محاكاة موسيقية ساخرة لأفلام العصابات خلال ثلاثينات القرن العشرين، تولى التمثيل فيه أولاد.

أما فيلمه الثاني «ميدنايت إكسبرس» (1978)، فتناول الجحيم الذي عاشه أميركي داخل أحد السجون التركية، بعدما حاول مغادرة تركيا حاملًا بعض الحشيشة. ونال هذا الفيلم جائزتي أوسكار وست جوائز «غولدن غلوب» وأربع جوائز «بافتا».

وفي العام 1981، أخرج فيلم «بينك فلويد- ذو وول» الذي أصبح مرجعًا لمحبي فرقة الروك البريطانية الشهيرة.

وكان «إيفيتا» الذي أخرجه العام 1996 آخر نجاحاته الكبرى، وهو فيلم موسيقي تؤدي فيه المغنية مادونا دور الممثلة والسياسية الأرجنتينية إيفا بيرون.

ومن أفلام باركر الأخرى «ميسيسيبي بورنينغ» و«ذي كوميتمنتس».

وللراحل، وهو من مواليد 14 فبراير 1944، عائلة تتألف من زوجته ليزا، وخمسة أبناء، لديه منهم سبعة أحفاد.