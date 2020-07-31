«صاحب المقام» ضمن قائمة الأكثر بحثا على «تويتر»

بوستر فيلم "صاحب المقام" (خاص لـ بوابة الوسط)

تواجد فيلم «صاحب المقام» ضمن قائمة الأكثر بحثا على «تويتر» بعد أول يوم من عرضه «أونلاين» على منصة «شاهد» احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث العمل بالعديد من ردود الأفعال الإيجابية، وظهر ذلك من خلال الكثير من المشاركات والتعليقات التي أثنت على العمل.

فيلم «صاحب المقام» من بطولة يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم الفنان الراحل إبراهيم نصر في آخر ظهور له قبل وفاته، ومحمود عبدالمغني وريهام عبدالغفور وإنجي المقدم ومحمد عادل وغيرهم، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد العدل.

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