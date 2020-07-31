أحمد خالد موسى عن «مملكة إبليس»: اكتشفت من خلاله مناطق فنية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 02:41 مساء
المخرج المصري أحمد خالد موسى (أرشيفية: الإنترنت)

كشف المخرج المصري أحمد خالد موسى حرصه على التنوع في الأعمال التي يقدمها، «بهدف اكتشاف مناطق فنية جديدة لا أعرفها في نفسي.. لأن هذا الأمر مفيد لكل فنان ومخرج».

وعن مسلسله الجديد «مملكة إبليس»، أشار إلى «تحمّست لتنفيذ هذا العمل لأنني أبحث عن النص المختلف عن السائد، وهو ما وجدته في قصة تدور في مكان واحد، ويبتعد فيها الكاتب محمد أمين راضي، عن الخطاب المباشر ليلجأ إلى لغة الرموز والألغاز».

ويضيف أن «طريقة السرد ذكية، إذ بدأت بحدث مهم، ليكمل بعدها الموسم الجديد بتطورات درامية تصل إلى ذروة الصراع المحتدم بين زمنين في الحدوتة، ولنكتشف أكثر عن شخصيات مثل حدّق ورضوان وأولاده والأقزام».

ويثني موسى على تجاوب الممثلين وتفاعلهم مع العمل، ليختم بالقول «في الموسم الأول، كان لدي خشية من عدم تقبل الجمهور للعمل كونه ليس مشروعًا عاديًا، ولكن الموسم الأول حقق نسبة مشاهدة مرتفعة، وآمل أن يكون الموسم الثاني عند حسن ظن الجمهور».

المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة: غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى أول أيام عيد الأضحى
عربى
رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته لمنعه دخول مهاجرين إيطاليا
دولى
الوباء يسرق بهجة «تزوليقة العيد» في سبها
ليبيا
العدد 245 - 246 من جريدة «الوسط»: هل يجد الليبيون ضالتهم في الطبعة الثانية من ...
ليبيا
ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
ثلاثون عاماً على غزو صدام حسين للكويت
عربى
«الرئاسي»: حظر تجول تام لمدة 5 أيام اعتبارا من الرابعة مساء الجمعة
ليبيا
«الهيب هوب» في الإمارات تبحث عن صوتها الخاص
ثقافة وفن
«فرانس برس»: حج صحي أكثر من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا المستجد
عربى
بيلاروسيا: عناصر «فاغنر» الموقوفين كانوا يخططون لأعمال إرهابية
دولى
مديرية أمن بنغازي: صلاة عيد الأضحى في 15 ساحة فقط وتمنع في المساجد
ليبيا
مجلس النواب الأميركي يقر 13 تعديلا على مشروع قانون «دعم الاستقرار في ليبيا»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دواء جديد يخفض حدة «كورونا» بنسبة 79%