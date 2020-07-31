أحمد خالد موسى عن «مملكة إبليس»: اكتشفت من خلاله مناطق فنية جديدة

المخرج المصري أحمد خالد موسى (أرشيفية: الإنترنت)

كشف المخرج المصري أحمد خالد موسى حرصه على التنوع في الأعمال التي يقدمها، «بهدف اكتشاف مناطق فنية جديدة لا أعرفها في نفسي.. لأن هذا الأمر مفيد لكل فنان ومخرج».

وعن مسلسله الجديد «مملكة إبليس»، أشار إلى «تحمّست لتنفيذ هذا العمل لأنني أبحث عن النص المختلف عن السائد، وهو ما وجدته في قصة تدور في مكان واحد، ويبتعد فيها الكاتب محمد أمين راضي، عن الخطاب المباشر ليلجأ إلى لغة الرموز والألغاز».

ويضيف أن «طريقة السرد ذكية، إذ بدأت بحدث مهم، ليكمل بعدها الموسم الجديد بتطورات درامية تصل إلى ذروة الصراع المحتدم بين زمنين في الحدوتة، ولنكتشف أكثر عن شخصيات مثل حدّق ورضوان وأولاده والأقزام».

ويثني موسى على تجاوب الممثلين وتفاعلهم مع العمل، ليختم بالقول «في الموسم الأول، كان لدي خشية من عدم تقبل الجمهور للعمل كونه ليس مشروعًا عاديًا، ولكن الموسم الأول حقق نسبة مشاهدة مرتفعة، وآمل أن يكون الموسم الثاني عند حسن ظن الجمهور».

المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة: غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.