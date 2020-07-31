«يا بلدنا يا حلوة» مشوار لعمرو دياب في «أم الدنيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 01:09 مساء
بوستر أغنية عمرو دياب الجديدة (خاص لـ بوابة الوسط)

«يا بلدنا يا حلوة» أغنية يحتفي فيها النجم المصري عمرو دياب بحضارة مصر و«جدعنة» ناسها.

وبعد غياب عن الفيديو كليب، يطلّ «الهضبة» أمام عدسة المخرج طارق العريان من مختلف المناطق الأثريّة والسياحيّة المصرية، ليرافقنا في جولة على أجمل الأماكن في «أم الدنيا».

عشيّة عيد الأضحى، أطلقت إحدى شركات الاتصالات الأغنية والفيديو كليب على تطبيق أنغامي، وحققت الأغنية أرقامًا مرتفعة بعد ساعات من إصدارها.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وتتميّز بإيقاعها السريع وبإطلالةٍ حيويّة ومرِحة لعمرو دياب. من أسوان مرورًا بالمنيا والأقصر وأسيوط وصولاً إلى الشرقية وبور سعيد والقاهرة، رحلة جميلة ووجوه ولا أجمل.

«يا بلدنا يا حلوة» التي تجسّد تحيّة حب لمصر وأهلها، هي الأغنية الأولى من الألبوم المقبل لعمرو دياب، والذي ستصدر جميع أغنياته على أنغامي.

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