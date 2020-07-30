تضاعف عدد مستخدمي «سبوتيفاي» إلى 300 مليون

شعار "سبوتيفاي" في صورة ملتقطة بباريس، 24 يوليو 2019 (أ ف ب)

أعلنت منصة «سبوتيفاي» العملاقة للبث الموسيقي التدفقي، الأربعاء، أن عدد مستخدميها النشطين اقترب من 300 مليون في الربع الثاني من السنة الراهنة من بينهم أكثر من 45% يدفعون رسوم اشتراك.

لكنّ ارتفاع عدد المستخدمين النشطين لم يحل دون زيادة خسائر الشركة السويدية، وفق «فرانس برس».

وشددت الشركة على أنها لم تتأثر عموما بجائحة «كوفيد-19» وبلغت إيراداتها في الربع الثاني 1,89 مليار يورو بارتفاع نسبته 13% خلال سنة و2% مقارنة بالربع الأول على ما جاء في تقريرها المالي.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين حتى نهاية يونيو 299 مليونا بزيادة 29% عن العام الفائت. وبلغت الاشتراكات المدفوعة التي تشكل مصدر الدخل الرئيسي 138 مليونا بزيادة نسبتها 27% أي أكثر بمرتين من منافسيتها «آبل ميوزيك» و«أمازون ميوزيك».

وبعد تحقيق أرباح بشكل استثنائي في الربع الأول، عادت المنصة لتسجل عجزا. وتكبدت «سبوتيفاي» في الربع الثاني خسارة قدرها 356 مليون يورو أي أكثر بخمس مرات تقريبا مقارنة بالربع الثاني من 2019.

وأوضحت «سبوتيفاي» أن هذه الخسارة «أتت بسبب الكلفة المرتبطة بارتفاع سعر السهم في البورصة». واضطرت الشركة الناشئة سابقا التي باتت اسهمها مطروحة في البورصة إلى دفع حوالى 300 مليون يورو على شكل أكلاف مالية في مقابل 64 مليونا قبل سنة.

ومنذ مطلع أبريل، تضاعف سعر سهم المنصة وبات راهنا بحدود 260 دولارا أي أكثر بمئة دولار تقريبا من سعره عند دخولها البورصة في أبريل 2018.