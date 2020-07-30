رانيا يوسف: انتظروا التشويق والغموض في «مملكة إبليس 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 02:45 مساء
الفنانة المصرية رانيا يوسف (أرشيفية: الإنترنت)

مع انطلاق الموسم الثاني من «مملكة إبليس» تبدأ أسرار اللعنة التي أصابت حارة الجنة بالانجلاء، فيما يستمر الغموض في الأحداث وتعلو وتيرته في هذه الدراما المشوّقة والتي تعرض حصريا على «شاهد VIP».

وتتوقف الفنانة المصرية رانيا يوسف عند بدايات شخصية «حنية» كراقصة وارتباطها بـ«فتحي إبليس»، موضحة: «نعود بالزمن عشرين عامًا في الموسم الثاني، ونتعرف إلى خلفية كل شخصية وكيفية لقاء حنية بكل منهم».

وتؤكد أن «هذا الموسم مليء بالأسرار والألغاز، كعادة الكاتب محمد أمين راضي في نصوصه الدرامية الذي قدمت معه أعمالًا عدة فيها التشويق والغموض والجرأة، فضلًا عن كونها بعيدة عن الأسلوب التقليدي، كما أن شخصياته تتمتع بكونها مختلفة وجذابة للمشاهد، ومعروفٌ عنه تميزه بالحوارات.. والأهم بالنسبة لي أنني أرتاح في تمثيل كتاباته الدرامية»، وفقا لبيان.

وفيما تشير إلى أنها تقف أمام كاميرا المخرج أحمد خالد موسى لأول مرة في التلفزيون، تعرب عن أملها وتوقعها في آن معًا بـ«أن يجد الموسم الثاني صدى موازيًا لما حققه الأول، بل ويتفوق».

ويتخذ الصراع بين الخير والشر شكلاً مختلفاً في الموسم الثاني، حيث تغلب فكرة تصفية الحسابات على أي شيء آخر مع دخول مجموعة من الأقزام المنفيين والعائدين بعد سنوات لاستعادة حكمهم سعيًا للكشف عن مكان الذهب المخفي الذي دفنته (إليونور) فيدرا، السيدة الفرنسية القاسية، التي نراها ممسكة بزمام الأمور، لكن سرعان ما تتبدل قواعد اللعبة شيئا فشيئا مع دخول شخصيات أخرى، واتخاذها قرارات مصيرية مثل (كاسيا) سلوى خطاب، و(أزهار) غادة عادل، (حنية) رانيا يوسف، (فتحي) صبري فواز، (الخواجة) أحمد داوود وسواهم.

المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة: غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.

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