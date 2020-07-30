حفلة توزيع جوائز «إيمي» افتراضية هذه السنة

صورة تظهر تمثال جائزة إيمي في لوس أنجليس، 12 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

ستكون الحفلة الثانية والسبعون لتوزيع جوائز إيمي التلفزيونية الأميركية المقررة في 20 سبتمبر المقبل، افتراضية بالكامل بسبب استمرار انتشار جائحة «كوفيد-19» في الولايات المتحدة.

ووجه المنظمون رسالة إلى المرشحين الذين أعلنوا الثلاثاء، لإبلاغهم أن الأمسية التي تقام في لوس أنجليس عادة، لن تجرى هذه السنة، وفق «فرانس برس».

ولا يشكل هذا النبأ مفاجأة نظرا إلى استمرار الأزمة الصحية في البلاد، لكن منظمي هذه الجوائز لم يكونوا قد اتخذوا هذا القرار رسميا بعد خلافا لمهرجانات أو فعاليات أخرى.

وجاء في الرسالة التي أوردتها وسائل إعلام أميركية وأكد فحواها ناطق باسم الجوائز «كما بتم تعرفون على الأرجح، لن نطلب منكم المجيء إلى مسرح مايكروسوفت ثياتر في وسط لوس أنجليس في 20 سبتمبر. هذه السنة أيضا ستكون أجمل أمسية في المجال التلفزيوني.. لكننا سنأتي إليكم».

وأضافت الرسالة التي وقعها فريق الإنتاج والفكاهي جيمي كيمل الذي سيقدم الأمسية «نشكل فريقا من التقنيين والمنتجين والمؤلفين من الطراز الأول.. لنأتي إلى منزلكم لتصويركم أو أي مكان آخر تختارونه».

وأضاف المنظمون «ماذا سترتدون من ملابس؟ أجواؤنا غير رسمية هذه السنة.. كونوا على طبيعتكم لكن مع جهد إضافي بسيط».

وختمت الرسالة بلهجة مازحة «إذا أردتم ارتداء ملابس سهرة فنحن نرحب بذلك لكن إن كنتم في بريطانيا والساعة الثالثة صباحا هناك، ربما تفضلون ارتداء لباس نوم من توقيع مصمم كبير أو أن تصوروا في سريركم!».