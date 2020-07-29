ديانا حداد تصوّر كليب «مش راح نختلف» دون علمها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 04:22 مساء
الفنانة اللبنانية ديانا حداد (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغنياتها المنفردة المصورة بطريقة الفيديو كليب من اللون الغنائي اللبناني، بعنوان "مش راح نختلف" من إخراج نهلة الفهد، وكلمات علي المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.

الأغنية تحمل فكرة جديدة في الطرح والأسلوب والكلمات، والتي قالت فيها:
مش راح نختلف اعملنا اللي علينا
كرامة هالعشق اتنيناتنا ضحيّنا
أنا ضحيتّلك وبحكي ضميري
وانت كمان ضحّيت فيي

إخراج الكليب شكّل مفاجأة للفنانة اللبنانية التي لم تكن تعلم به، حيث قامت المخرجة نهلة الفهد بالتعاون مع إدارة أعمالها، على تنفيذ المونتاج دون علمها من فيديوهات مصورة من إحدى رحلتها مع ديانا إلى العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة سعادتها بهذه المفاجأة السارة والجميلة لها ولجمهورها في الخليج والوطن العربي، وقالت: "لم أكن أعلم أن التي تصوره لي أختي وصديقتي نهلة الفهد خلال رحلتنا إلى باريس أنه من أجل استخدامه في هذه الأغنية، فعلاً فاجأتني هي وإدارة أعمالي بهذا الكليب".

وأوضحت ديانا أن الأغنية تحمل اللون اللبناني وهي من الأغنيات القريبة إلى قلبها لما تحمله من أسلوب وكلمات مختلفة ولحنًا جميلًا جددت التعاون بها مع الملحن فضل سليمان والموزع عمر صباغ، حيث قامت بتسجيلها وتنفيذها ما بين دبي وبيروت.

وعرض الفيديو كليب بشكل حصري عبر قناة روتانا على موقع "يوتيوب" إلى جانب موقع "ديزير" المتخصص بعرض الأغاني والفيديوهات العربية والعالمية، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وهي من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

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