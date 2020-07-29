«واتشمن» يتصدر السباق إلى جوائز إيمي مع 26 ترشيحا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 02:11 مساء
«واتشمن» يتصدر السباق إلى جوائز إيمي مع 26 ترشيحا (أرشيفية:انرنت)

تصدر مسلسل «واتشمن» الذي يعرض عبر محطة "إتش بي او" السباق إلى جوائز إيمي التلفزيونية للعام 2020 الثلاثاء مع نيله 26 ترشيحا.

وتلى هذا المسلسل القصير المسلسل الكوميدي "ذي مارفلس ميسز مايزل" مع عشرين ترشيحا والعمل التشويقي "أوزارك" والكوميديا السوداء "ساكسيشين" مع 18 ترشيحا لكل منهما، وفقا لوكالة فرانس برس.

وفي الدورة الثانية والسبعين من هذه الجوائز التلفزيونية العريقة، تقدمت منصة "نتفليكس" للبث التدفقي بوضوح على منافستها "إتش بي أو" بحصولها على 160 ترشيحا في مقابل 107 ترشيحات وهو عدد قياسي جديد، وتوزع جوائز إيمي في لوس انجليس في 20 سبتمبر.

وأدّت جائحة كوفيد-19 إلى تجميد تصوير الأعمال التلفزيونية وتسببت بفوضى عارمة في إنتاج المسلسلات، وصولاً إلى الحؤول دون مشاركة بعضها في المنافسة.

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