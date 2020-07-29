بيع لوحة لبانكسي بثلاثة ملايين دولار

فندق «وولد اوف» الذي دشنه بانكسي العام 2017 في الضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)

بيعت لوحة لفنان الشارع البريطاني بانكسي بسعر ثلاثة ملايين دولار الثلاثاء في مزاد نظمته دار "سوذبيز" في لندن، على أن يذهب هذا المبلغ لمساعدة مستشفى فلسطيني في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

والعمل بعنوان "منظر على المتوسط 2017" ويتألف من ثلاث لوحات، وتمثل اللوحات ثلاثة مناظر لبحر هائج مع عوامات نجاة برتقالية على الشاطئ" في إشارة إلى الأرواح التي زهقت في البحر خلال أزمة المهاجرين في أوروبا" على ما أوضحت دار "سوذبيز" على موقعها الإلكتروني.

وكان العمل الثلاثي معروضا في فندق "وولد أوف" الذي افتتحه بانكسي في مدينة بيت لحم الفلسطينية في العام 2017، وفقا لوكالة فرانس برس.

وحقق العمل مليونين و235 ألف جنيه استرليني (2,9 مليون دولار) وهو بعيد عن السعر القياسي لأحد أعمال الفنان المسجل في أكتوبر مع لوحة "ديفولد بارلمنت"، وكان سعرها مقدرا بين 800 ألف و1,2 مليون جنيه استرليني.

وتبرع بانكسي بريع مزاد الثلاثاء لتمويل بناء قسم متخصص بالمشاكل الوعائية والجلطات الدماغية الحادة في أحد مستشفيات بيت لحم وشراء تجهيزات إعادة تأهيل للأطفال.

وقال بانكسي في تعليق نادر "غالبا ما نُدفع إلى الاعتقاد أن الهجرة تشكل عبئا على موارد الدولة إلا أن ستيف جوبز كان نجل مهاجر سوري، آبل هي أكبر شركة مدرة للأرباح في العالم، وموجودة فقط لأنهم سمحوا إلى شاب من حمص بدخول البلاد".