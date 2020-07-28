منصة «شاهد» تستعد للفصل الثاني من «مملكة إبليس»

بوستر مسلسل «مملكة إبليس» (أرشيفية: الإنترنت)

بأكثر من 12 شخصية رئيسية وأحداث بين الوهم والحقيقة، تستعد منصة "شاهد.نت" لدخول مملكة إبليس في فصلها الثاني وذلك يوم 30 يوليو الجاري، حيث سيتم إطلاق المسلسل على المنصة كاملةً.

وفي إطار ذلك، أطلقت منصة شاهد على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يكشف أبعاد العلاقات بين شخصيات المسلسل، ويجمع الإفيهات الدارجة لأهل حارة حدّق، وأيضًا يشوّق الجمهور لمعرفة كيف سيستكمل المسلسل أحداثه، بعد جرائم قتل الحلقة الأخيرة من فصله الأول.

ويتكوّن المسلسل من فصلين، أولهما من 15 حلقة وعرض حصريًا على منصة شاهد، ويعرض الآن على قناة "mbc مصر"، وتدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة.

ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما سيكشف الفصل الثاني عن العديد من النجوم الأخرى، ومن بينهم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف الدسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني.