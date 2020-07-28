«الرجل الذي باع جلده» ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان «فينيسيا»

كوثر بن هنية أثناء مشاركتها في "الجونة السينمائي" (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن اختيار فيلم «الرجل الذي باع جلده» لكوثر بن هنية، ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الـ77 لمهرجان «فينيسيا السينمائي»، والتي من المقرر أن تُقام في الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر 2020.

يتتبع الفيلم رحلة سام علي، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سورية، وآملًا في الالتحاق بحبيبته في باريس. عالقًا في لبنان، بلا أي وثائق سفر، يرتاد سام افتتاحات المعارض الفنية في بيروت ليتناول الشراب والطعام، لينتبه له فنان أميركي معاصر، ليتعاقد معه ويغير مسار حياته.

شارك «الرجل الذي باع جلده» كمشروع في مرحلة التطوير في الدورة الثانية لمنطلق الجونة السينمائي، أثناء دورة المهرجان الثانية، وفاز بجائزة «بي لينك برودكشنز» وقدرها 10 آلاف دولار أميركي.

اختيار الفيلم ضمن مهرجان دولي بحجم «فينيسيا» يؤكد على أن منصة الجونة السينمائية، ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان «الجونة السينمائي»، أصبحت منذ دورتها الافتتاحية، بيتًا لصناع الأفلام العرب، من خلال تقديمها للدعم الفني والمالي، وخلق جسور للتواصل بينهم وبين نظرائهم الدوليين.

وتظهر آثار هذا الدعم، عامُا تلو الآخر، مع مشاركة الأفلام التي شاركت كمشاريع في المنصة، في مسابقات مهرجانات سينمائية دولية عريقة، بل والفوز بجوائزها أيضًا.