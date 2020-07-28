الممثلة أيشواريا راي خرجت من المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 02:30 مساء
الممثلة أيشواريا راي باتشان وابنتها في بومباي (أ ف ب)

خرجت نجمة بوليوود ملكة جمال العالم السابقة أيشواريا راي باتشان وابنتها البالغة ثماني سنوات من المستشفى الذي مكثتا فيه منذ منتصف يوليو الفائت في بومباي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن الإثنين أبيشيك باتشان، زوج الممثلة.

وكتب الزوج عبر تويتر «لحسن الحظ تبين أن نتيجة الفحص الذي أجري لأيشواريا وأرادهيا سلبية وسمح لهما بالخروج من المستشفى»، شاكراً لجميع محبّي النجمة صلواتهم وتمنياتهم الطيبة بالشفاء، وأضاف «والدي وأنا سنبقى في المستشفى»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكانت أيشواريا (46 عاماً) وأرادهيا التزمتا العزل في منزلهما ولكن نقلتا لاحقاً إلى المستشفى بعدما عانتا صعوبات في التنفس، وفق ما أفادت جريدة «تايمز أوف إنديا».

وأفادت وكالة «تراست أوف إنديا» حينها بأنهما «في حال جيدة»، نقلاً عن مصدر في المستشفى الذي كان يعالج فيه زوج أيشواريا الممثل أبيشيك باتشان ووالده أميتاب باتشان، أشهر ممثلي السينما الهندية.

وكانت أيشوارايا راي توجت ملكة جمال العالم في العام 1984 وكانت بداياتها السينمائية في نهاية التسعينات، واكتسبت شهرة عالمية.

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