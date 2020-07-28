إعلان الترشيحات لجوائز «إيمي» التلفزيونية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 12:39 مساء
الاعلان عن لائحة الترشيحات لجوائز «إيمي» التلفزيونية الأميركية في دورتها الـ 72 (أ ف ب)

كُشف النقاب الثلاثاء عن لائحة الترشيحات لجوائز "إيمي" التلفزيونية الأميركية، فيما قد يقام حفل توزيع جوائز الدورة الثانية والسبعين افتراضياً في 20 سبتمبر المقبل بسبب استمرار جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وأدّت الجائحة إلى تجميد تصوير الأعمال التلفزيونية وتسببت بفوضى عارمة في إنتاج المسلسلات، وصولاً إلى الحؤول دون مشاركة بعضها في المنافسة على الجوائز التي يشارك في التصويت عليها أعضاء أكاديمية "إيمي" البالغ عددهم نحو 24 ألفاً، وفقا لوكالة فرانس برس.

وفيما غابت المسلسلات الكبيرة التي برزت في السنوات السابقة ومنها "غايم أو ثرونز" و"فليباغ"، رأى الخبراء أن أبرز المسلسلات الدرامية المرشحة للفوز الكوميديا السوداء "ساكسيسيشن" التي تعرضها "إتش بي أو" و"أوزارك" الذي أنتجته "نتفليكس".

ومن إنتاجات "نتفليكس" أيضاً، تخوض المنافسة سلسلة "ذو كراون" و"ذي هاندمايدس تايل" (عبر شبكة "هولو" للبث التدفقي) و"بيتر كول سول"، وقد يتمكن مسسلسل "ذي مورنينغ شو" الجديد الذي تبثه منصة "آبل تي في" من منافسة المسلسلات المخضرمة.

وما لم تحصل مفاجآت، من المتوقع أن يكون أبطال هذه المسلسلات أبرز المرشحين لجوائز التمثيل، وفي مقدّمهم بريان كوكس عن "ساكسيشن" وجايسون بايتمان عن "أوزارك" وبوب أودينكيرك عن "بيتر كول سول"، أما في فئة الممثلات، فتتنافس بطلة "ذي كراون" البريطانية أوليفيا كولمان (الفائزة بجائزة أوسكار عام 2019) مع لورا ليني (أوزارك) وجنيفر أنيستون (ذو مورنينغ شو) وإليزابيث موس (ذي هاندمايدس تايل).

وفي مجال الكوميديا، ضمّت الترشيحات "ذا فابولوس مسز مايسل" من "أمازون" والمسلسل الكندي "شيتس كريك"، وفي لائحة الترشيحات لفئة المسلسلات المصغّرة، بدا "ووتشمن" من الأوفر حظاً للفوز بالجائزة في سبتمبر المقبل، إذ أن هذا المسلسل الذي حظي بإشادات من النقاد، يتمحور على موضوعي الساعة في الولايات المتحدة، وهما أعمال العنف العنصرية ولجوء عناصر الشرطة إلى العنف المفرط، ويتناول المسلسل مجزرة راح ضحيتها مئات السود في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما عام 1921.

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