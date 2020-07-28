بانكسي يتبرع بريع مزاد على أحد أعماله لمستشفى فلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 10:42 صباحا
فندق «وولد اوف» الذي دشنه بانكسي العام 2017 في الضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)

سيتبرع فنان الشارع البريطاني، بانكسي، بريع مزاد علني على عمل له، يقدر سعره بأكثر من مليون دولار، إلى مستشفى في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، في فلسطين.

والعمل بعنوان «منظر على المتوسط 2017» ويتألف من ثلاث لوحات، وسيباع الثلاثاء في مزاد علني تنظمه دار «سوذبيز» في لندن، على ما أوضح وسام سلسع مدير فندق «وولد أوف» الذي افتتحه بانكسي في مدينة بيت لحم الفلسطينية، حسب «فرانس برس».

وتمثل اللوحات ثلاثة مناظر لبحر هائج مع عوامات نجاة برتقالية على الشاطئ «في إشارة إلى الأرواح التي زهقت في البحر خلال أزمة المهاجرين في أوروبا» على ما أوضحت دار «سوذبيز» على موقعها الإلكتروني.

واللوحات زيتية وكانت معروضة في مدخل فندق «وولد اوف» حتى فترة قصيرة. ويقدر سعرها ب1,5 مليون دولار، على ما أوضح سلسع.

وستخصص الأموال لبناء قسم متخصص بالمشاكل الوعائية والجلطات الدماغية الحادة في أحد مستشفيات بيت لحم على ما أكد لوكالة فرانس برس.

في مايو، وضعت لوحة لبانسكي يكرم فيها طواقم الرعاية الصحية التي تقف في الصفوف الأمامية في مواجهة مرض كوفيد-19 في أحد مستشفيات في ساوثبمتون في بريطانيا. وستباع في مزاد أيضا يذهب ريعه لنظام الصحة البريطاني.

وانجز الفنان التي لا تزال السرية تحيط بهويته، عدة رسوم غرافيتي في مدينة بيت لحم الفلسطينية التي افتتح فيها العام2017 فندقا تطل غرفه على الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية.

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