9 عروض للبيت الفني للمسرح المصري في عيد الأضحى

بوستر مسرحية "المتفائل"( خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح المصري عن سعادته بعودة المسارح بالكامل للعمل من جديد، وذلك تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

يقدم البيت الفني للمسرح 9 عروض مسرحية ابتداءً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع كامل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة لضمان سلامة جميع الحضور.

وتقدم فرقة المسرح القومي، السبت والأحد والإثنين ثانى وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك العرض المسرحي «المتفائل» على خشبة المسرح القومي بالعتبة في تمام الثامنة مساء، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، وعزت زين، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

رحلة سعيدة

و تقدم فرقة المسرح الحديث على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية العرض المسرحي «رحلة سعيدة» ثاني وثالت ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام الثامنة مساءً، العرض من بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

بينما تقدم فرقة مسرح الغد عرض «الحادثة» ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، العرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبوبكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.

حريم النار

أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرضين هما «حريم النار» ثاني ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة والنصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

العرض من بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي، و تقدم فرقة مسرح الطليعة أيضا عرض «كأنك تراه» ثالث أيام العيد على قاعة «صلاح عبدالصبور» في تمام السابعة مساء تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، إخراج ماهر محمود.

البخيل

بينما تقدم فرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك برمسيس العرض المسرحي «البخيل» ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة مساء، العرض عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محي الدين يحيى، سوزان مدحت، إعداد وإخراج خالد حسونة، كما تقدم فرقة مسرح الشباب أيضا على المسرح العائم الصغير بالمنيل العرض المسرحي «أفراح القبة» ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة مساء، العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة عبدالمنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبدالقادر، فاطمة عادل، كتابة وإخراج يوسف المنصور.

مسرح الأطفال

وللأطفال يقدم البيت الفني للمسرح برنامجا متميزا، حيث تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض «فركش لما يكش» على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة في تمام السابعة مساء، العرض من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض «القطط» على مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة مساء، العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي، جلال عثمان، وائل إبراهيم، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.

بوستر مسرحية "حريم النار"( خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر مسرحية "الحادثة" (خاص لـ بوابة الوسط)