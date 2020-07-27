دعوة للمشاركة في مهرجان المالوف والموشحات الليبي

هيئة الثقافة تدعو للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان للمالوف والموشحات الليبية (فيسبوك)

دعت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، الأحد، الفنانين في ليبيا للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان للمالوف والموشحات الليبية الذي تنظمه الهيئة.

والمهرجان يحمل شعار «المالوف تراث وأصالـــة وإشعاع» وينظم في الفترة من 20 إلى 23 أغسطس المقبل بمدينة طرابلس، ويحتفي المهرجان بالموروث الثقافي الليبي ويعد أحد أبرز الفنون الأصيلة، كما يهدف إلى التعريف بالتراث الليبي ودعم مكانة المالوف في المشهد الثقافي، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وسيقام على هامش المهرجان ندوة فكرية حول المالوف كتراث لا مادي ليبي، وتكريم عدد من الشخصيات الذين ساهموا في الحفاظ على هذا التراث الموسيقي.