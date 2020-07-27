تعرف إلى لجنة تحكيم مهرجان البندقية

كايت بلانشيت لدى وصولها إلى العرض الأول من فيلم "أوشينز 8" في نيويورك (أ ف ب)

كشف منظمو مهرجان البندقية عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السابعة والسبعين التي ترأستها الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت.

وكان المنظمون أعلنوا في يناير أن الممثلة الأسترالية سترأس الدورة التي تقام من الثاني من سبتمبر إلى الثاني عشر منه، وفقا لوكالة فرانس برس.

واستكمل المهرجان الأحد اللجنة بستة أعضاء جدد هم ثلاثة رجال وثلاث نساء من بينهم الممثلة الفرنسية لوديفين سانييه والكاتب الإيطالي نيكولا لاغويا.

وستضم اللجنة أيضا السينمائية النمسوية فيرونيكا فرانز والمخرجة البريطانية جوانا هوغ فضلا عن المخرج كريستي بوي ممثل "الموجة الجديدة" في السينما الرومانية، اما العضو الأخير فهو المخرج الألماني كريستشان بيتزولد.