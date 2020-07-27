تعرف إلى لجنة تحكيم مهرجان البندقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 12:31 مساء
كايت بلانشيت لدى وصولها إلى العرض الأول من فيلم "أوشينز 8" في نيويورك (أ ف ب)

كشف منظمو مهرجان البندقية عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السابعة والسبعين التي ترأستها الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت.

وكان المنظمون أعلنوا في يناير أن الممثلة الأسترالية سترأس الدورة التي تقام من الثاني من سبتمبر إلى الثاني عشر منه، وفقا لوكالة فرانس برس.

واستكمل المهرجان الأحد اللجنة بستة أعضاء جدد هم ثلاثة رجال وثلاث نساء من بينهم الممثلة الفرنسية لوديفين سانييه والكاتب الإيطالي نيكولا لاغويا.

وستضم اللجنة أيضا السينمائية النمسوية فيرونيكا فرانز والمخرجة البريطانية جوانا هوغ فضلا عن المخرج كريستي بوي ممثل "الموجة الجديدة" في السينما الرومانية، اما العضو الأخير فهو المخرج الألماني كريستشان بيتزولد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
حصريا على قناة الوسط.. «الزناد» يواجه «أندريه» في مالطا أول أيام العيد
رياضة محلية
النفط الليبي يثير التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط
ليبيا
متطوع أفريقي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية ويوضع قيد الحبس ...
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الحالة الصحية للأمير
عربى
وفاة لاعب الاتحاد السابق «المريمي» متأثرا بـ«كورونا»
رياضة محلية
كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحديد 6 أنواع من «كوفيد-19»