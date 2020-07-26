ويجز يغني «الغسالة» حصريا على «تيك توك» الإثنين

بوستر فيلم «الغسالة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تطرح شركة «نيو سينشري»، الإثنين، في الساعة الثالثة عصرا حصريا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» أغنية فيلمها الجديد «الغسالة»، والتي تحمل نفس اسم الفيلم ويغنيها المطرب ويجز.

الأغنية من كلماته وألحان ويجز وتوزيع مصطفى الجوهري، و«الغسالة» هو أول الأفلام المصرية التي يتم عرضها بعد أزمة «كورونا» وفترة التوقف الطويلة التي شهدتها دور العرض بسبب الوباء.

وأكد صناع العمل أنهم قرروا المغامرة بالعرض رغم أن نسبة التواجد في دور العرض هي ٢٥%، إلا أن إيمانهم بالدور الهام للسينما وقت الأزمات عموما بالنسبة للمواطن المصري والعربي باعتبارها واحدة من مصادر البهجة له دفعتهم لعرضه في عيد الأضحى المبارك.

وقررت شركة «دولار فيلم» الموزعة لفيلم «الغسالة» طرحه يوم 30 من يوليو الجاري ليصبح أول أفلام عيد الأضحى التي أعلنت عن تواجدها في الموسم.

يلعب بطولة الفيلم نخبة من النجوم هم، أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف. وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة تتحول إلى آلة زمن مما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.