ويجز يغني «الغسالة» حصريا على «تيك توك» الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 05:22 مساء
بوستر فيلم «الغسالة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تطرح شركة «نيو سينشري»، الإثنين، في الساعة الثالثة عصرا حصريا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» أغنية فيلمها الجديد «الغسالة»، والتي تحمل نفس اسم الفيلم ويغنيها المطرب ويجز.

الأغنية من كلماته وألحان ويجز وتوزيع مصطفى الجوهري، و«الغسالة» هو أول الأفلام المصرية التي يتم عرضها بعد أزمة «كورونا» وفترة التوقف الطويلة التي شهدتها دور العرض بسبب الوباء.

وأكد صناع العمل أنهم قرروا المغامرة بالعرض رغم أن نسبة التواجد في دور العرض هي ٢٥%، إلا أن إيمانهم بالدور الهام للسينما وقت الأزمات عموما بالنسبة للمواطن المصري والعربي باعتبارها واحدة من مصادر البهجة له دفعتهم لعرضه في عيد الأضحى المبارك.

وقررت شركة «دولار فيلم» الموزعة لفيلم «الغسالة» طرحه يوم 30 من يوليو الجاري ليصبح أول أفلام عيد الأضحى التي أعلنت عن تواجدها في الموسم.

يلعب بطولة الفيلم نخبة من النجوم هم، أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف. وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة تتحول إلى آلة زمن مما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
البحريتان المصرية والفرنسية تجريان «تدريبا عابرا» في نطاق البحر المتوسط
عربى
تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني في ألمانيا ومقتل ثلاثة
دولى
جمجمة مكتشفة في ليبيا تحل لغزًا عمره 5 ملايين سنة
علوم وتكنولوجيا
«كورونا» يكلف «مرسيدس» ملياري يورو
سيارات
مكاسب للدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
«هانا» تجبر سكان جنوب ولاية تكساس على إخلاء منازلهم
دولى
بهدف نيمار.. باريس سان جرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الـ13
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفتح باب الأمل في مناعة طويلة الأمد لـ«كوفيد-19»