كنزة مرسلي تقترب من 300 ألف مشاهدة بـ«غلطة زمان» (فيديو)

الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي (خاص لـ بوابة الوسط)

تخطت أغنية الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي «غلطة زمان» حاجز الـ250 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» بطريقة «lyrics video».

الأغنية الجديدة تقدمها كنزة باللهجة الجزائرية من كلمات رضا شريف وألحان DJ Ade تصوير وتصميم الكليب صالح جحيش ونسيم بن سليمان.

«غلطة زمان» كان من المفترض أن تطرحها كنزة قبل شهر رمضان ولكن نظرا لظروف الكورونا والحجر الصحي قررت تأجيلها إلى أن قررت طرحها هذه الأيام، ولكونها لم تستطع السفر وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، قررت كنزة أن تطرحها بطريقة lyrics video، ولكن بشكل مختلف عكس المتعارف عليه، وهذا ما تفعله كنزة بكونها تبحث عن كل ما هو جديد ومختلف.

كنزة قدمت خلال عامين عددا من الكليبات التي استطاعت من خلالها أن تصل إلى نسبة مشاهدات تجاوزت الملايين، وتنوعت هذه الأغاني ما بين المصري والجزائري، واستطاعت أن تحتل الترند في عدد من الدول، كما تعمل حاليا على أغنية جديدة ولكنها ستكون هذه المرة باللهجة المصرية.