وفاة عازف الغيتار بيتر غرين من فرقة فليتوود ماك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 11:59 صباحا
اعضاء من فرقة فليتوود ماك البريطانية في نيويورك (أ ف ب)

توفي عازف الغيتار بيتر غرين أحد مؤسسي فرقة «فليتوود ماك» البريطانية عن 73 عاما على ما أعلن محامو عائلته.

وقال مكتب المحاماة «سوان تروتن» في بيان إن غرين «توفي بهدوء خلال نهاية الأسبوع أثناء نومه»، وكان غرين معروفا بموهبته في عزف موسيقى البلوز والروك وأعجب أسلوبه الفنان بي بي كينغ، وأسس «فليتوود ماك» مع عازف الدرامز مايك فليتوود في لندن العام 1967، وفقا لوكالة فرانس برس.

وألف أغاني مثل «الباتروس» و «أو ويل» طبعت أسلوب الفرقة وساهمت في شهرتها، وألف كذلك أغنية «بلاك ماجيك وومان» التي اشتهرت بعد ذلك بصوت كارلوس سانتانا في العام 1970، لكن في العام نفسه اضطرته مشاكل نفسية والإدمان إلى مغادرة الفرقة والتوقف عن الموسيقى لبعض الوقت.

ودخل بيتر غرين مع سبعة آخرين من أفراد الفرقة إلى متحف «هال أوف فايم» لمشاهير الروك في العام 1998، وأشاد المغني كات ستيفنز ببيتر غرين في تغريدة واصفا إياه بأنه «بطل مجهول» وحيا «نزاهته وإبداعه الموسيقي».

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