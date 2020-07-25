عاشور الطويبي.. قبس شذرات الغواية وحكايا البحر

ينثر الشاعر عاشور الطويبي في ديوانه «شذرات» بعضا من ومضات قاموسه الشعري في سجل زمني يراوح بن ضفتي 1993 إلى 2013، يشكل في مضامينه رؤيا لجغرافيا المكان والذات عبر بوابة الأحلام، تنوس إلى الإمساك بجدائل مفردات وهجها الطفولي غير عابئة بسلطان الكبر، وتتجاسر تلك الرغبة وتعلو كمد جامح للدخول بفضولها الذي لا يعترف ببروتوكولات الاستئذان، إلى حيث تنصهر كل تلك الأحاسيس والإشارات والرموز في قالب أمنياتها القديمة المؤجلة .

في نص «استهلال» يستدرج الخيال مفازات النجوم مراسلا بواعث قبسها البعيد القريب، كخيار وحيد بقي صامدا في ذاكرة الشاعر المجهدة بغية اقتفاء أثر الآخر، الذي استحال إلى مطلب هارب كالسراب «*»، والذي يمارس بدوره غواية السفر مدفوعا بمحاولة الفهم، «فهم الذي لا يأتي» «أقف متكئا على حافة الشرفة/ أرقب المشهد العظيم/ أحاول أن أفهم/ لكن هذا لا يتأتى في اتكاءة واحدة» ص7.

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ذلك النسج يخفو على إيقاع صورة تنبني عليها عوالم القصائد ببطء مستندة على فسيفساء من الرموز، حيث تنفتح أبواب المعنى دون سماع صرير أو صدى لأقفال ونوافذ، هنا في نص «انفعالات» تتفجر مكنونات الذات المتشظية داخل أسوار الجغرافيا المعنونة بالأسماء الذائبة في تفاصيل حكايا البر والبحر، حيث لا مفر من إزاحتها أو استخدامها كعامل مساعد بعد تحويلها إلى مرموز للوصول إلى ضفة الآخر، الذي يستمر متماديا في اللعب على أوتار الإشارة وهي تعبر محيط الخيال إلى حيث يجب أن تستقر، أو ربما يحلو له النظر من بعيد والاكتفاء بالإيماءة طلبا لفائض آخر من الشغف: «الصورة تتكون على مهل: مدائن ترفرف أعلامها على منحنى الأفق/ وتحكي أسرارها باللغة البسيطة/ صحارى عند مصب الظلال/ تشد إليها ما لا يرى/ بحار إيماءات خفية وكلام متشابه» ص8.

من جهة أخرى تكمن رغبة ملحة في السباحة عكس التيار أو مداعبة الزوايا الساكنة، لكن الحاجة إلى استفزاز ثباتها لا تتأتى بالنكز المباشر، وإنما إمالة النظر عن المتشابهات، وخلق مجال من الإبحار الداخلي المغاير لمسار النظر الفيزيائي، طلبا لمنصة تعاين الواقع من مواقع جغرافيا أحلامها، حيث تبدو «الأشياء من حولي مألوفة» كما يصفها الشاعر، لكنها، في الفضاءات الداخلية تضج بالسريالية «مثلما في الصلوات اليومية تتبدد الأوهام والظنون/ ويتم رشف الشاي الساخن في الصباح/ وتستلقي الشمس على فراشها الأحمر/ ويخرج البحر خلسة» ص9.

إن عنونة النص بـ«متشابهات» إيحاء بالمضمون المغاير لحالة غير مرغوبة من الرتابة، إلى مناطق نابضة بفوران مؤجل يترصد هشاشة طبقات المعتاد المتكلس بسبب التشابه، ويمضي الإبحار خلسة إلى هذه الزوايا مستنهضا لوميض رابض في القاع مستمعا إلى موسيقى تجيء وتمضي على حس النوارس.

غير أنه من وراء نص «النافذة» تلوح على استحياء بوادر تبدل لأمواج الرغبة في نسخة تحاكي الاعتراف بطقسه الكاشف الخالي من شجون المداراة، وقد تجهزت القصائد للانطلاق إلى آفاق لم يعلن عنها، ولكنها تبدت في عنفوان الأمواج، وقناديل مضيئة تهزها أحلام الصيادين «من نافدة غرفتي أرى البحر يبدل/ أمواجه بين الصخور عاريا» ص23.

لم يكن ذلك إلا إرهاصة للوقوف عند نص «فاصل إعلاني» يصلنا بعتبات الخروج من بحر الصمت إلى بحر الاعتراف، كانت حروفه فيما سبق مجرد رتوش لرذاذ حبر، فيما نرى عند الفاصل صورة لسقف عال من التفاصيل، تحنو وتحن إلى ناموس حائط الخطايا رغبة في المصالحة مع الذات، وهي تجر الأم عقدة المعرفة «سرك الذي غلبك لم يعد سرك، وسرك الذي تغالب عصي فبأي شيء تقيس الحزن؟» ص26.

النص الموازي

هل دخلت في النص الموازي؟ ربما فعلت ذلك عن غير قصد وأنا أحاول تشخيص شيء من شذرات الطويبي، حتى استدرجت مندمجا معه في رحلته صوب الاعتراف، الذي دشن له نص «من يعرف لا يعلو صوته» مقتفيا بصماته في مسحات من نثر القرية والمدينة المنثور على كامل جسد القصائد المختارة، مرة بالإلماح، وأخرى بالعلامة، وثالثة بالتسمية «تركض المدينة أيد وشفاه ورمان أحم.. ثم يمضي ليقول: الأمواج اختفت في السحب/ توهجت بتلاصق الأجساد» ص27.

بالنحت في أبجديات الجسد والروح تمضي العلامات مسترسلة في الكلمات عبر مسارب الذاكرة، وهو عبور مضنٍ في تشنجاته ومجاهله، تحلق فيه المخيلة من ضفة لأخرى صوب النقلة الفاصلة في منتصف «الشذرات» عند موسيقى «خرافات الكمان الحجري»، إذ تتجمع كل الإيحاءات السالفة للمراجعة الكبرى لمساءلتها فلسفيا وشعريا على أعتاب المعبد الحجري في زمن البدايات الأولى.

هذا النص الحكائي يخبر بنقلاته السريعة سيرة المد الإنساني في تقلباته، وحاجة الروح إلى منصة للقيا والبوح «في الظل/ قرب الباب الحجري الواسع/ قرب الدرج الرخامي/ يكون الجلوس في صمت: للأرق المضني للغناء الشبق للرعشة اليافعة» ص65، وفي ردهات الزمن الحجري تتحول النصوص اللاحقة إلى جدولة من المعارف الصوفية وخزان أبيض من رحيق التجربة التي تعيد الطويبي إلى مواطن ينابيع الحكمة وشرارة دفقها الساحر متجليا في نص «مديح الشعر»: «كان الشاعر قبل التمساح وقبل السلحفاة/ ملكا على الطين وملكا على الماء/ الشاعر أخفى في النهر كلام الأنبياء» ص187.

الشاعر عاشور الطويبي (الإنترنت)