«الغسالة» يدخل منافسة عيد الأضحى

بوستر فيلم «الغسالة» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت الشركة الموزعة لفيلم «الغسالة» طرحه يوم 30 من يوليو الجاري ليصبح أول أفلام عيد الأضحى التي أعلنت عن وجودها في الموسم.

الفيلم سيتم طرحه بـ100 نسخة، وهو من إنتاج «نيو سينشري» و«سينرجي فيلمز» و«أفلام مصر العالمية».

فيلم «الغسالة» من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خيالي حول غسالة تتحول إلى آلة زمن، مما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.