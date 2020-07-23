عودة «الطوق والإسورة» على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 04:07 مساء
مشهد من العرض المسرحي «الطوق والإسورة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعود العرض المسرحي «الطوق والإسورة» من إنتاج فرقة «الطليعة»، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ابتداء من الثلاثاء 28 يوليو الجاري، ويستمر أيام 29 يوليو، و5، و6، و7 من شهر أغسطس المقبل في تمام الثامنة مساء.

يأتي تقديم عرض «الطوق والإسورة» ضمن فعاليات «عودة الروح» التي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي، ضمن المرحلة الأولى للعودة التدريجية للعروض الحية، وكانت إدارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح المصري نفذت كل تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر، خصوصا اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد، والالتزام بارتداء الكمامات لكل الحضور من الجمهور، وبوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع.

مسرحية «الطوق والإسورة» قدمت للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان «القاهرة الدولي للمسرح التجريبي» العام 1996، وحصل مخرجها ناصر عبدالمنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهي الجائزة الأولى لمصر في المهرجان، وتمت إعادة إنتاج العرض في العام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان «القاهرة الدولي للمسرح التجريبي»، وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان «المسرح العربي» الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربي، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، وتم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات العام الماضي.

«الطوق و الإسورة» تدور أحداثه في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسر الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد علي، ومحمود الزيات، ومارتينا عادل، وأحمد طارق، وأشرف شكري، وشريف القزاز، وشبراوي محمد، ومحمد حسيب، وسارة عادل، ونورهان أبو سريع، وسارة مصطفى، ونائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.

مشهد من العرض المسرحي «الطوق والإسورة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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