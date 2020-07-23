هيئة الثقافة تحتفل بإشهار قسم الفروسية والشعر الشعبي

حفل إشهار قسم الفروسية والشعر الشعبي بالمنطقة الغربية في مدينة الزاوية (فيسبوك)

شهد بيت الثقافة بمدينة الزاوية الأربعاء، حفل إشهار قسم الفروسية والشعر الشعبي بالمنطقة الغربية، بحضور رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني حسن أونيس.

كما حضر الحدث كل من رئيس المجلس البلدي الزاوية جمال بحر، ورئيس قسم الفروسية والشعر الشعبي بالهيئة أحمد عاشور، ورئيس أعيان ومشائخ الزاوية، ومديري المكاتب الثقافية بالبلديات، ومديري ديوان إدارات الهيئة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وجمع كبير من الشعراء وفرسان المنطقة الغربية، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وألقيت كلمات بالمناسبة مثمنة استحداث هذا القسم حفاظا على الموروث الشعبي، وألقى رئيس الهيئة كلمة عبر عن شكره وامتنانه لمدينة الزاوية، مستعرضا فكرة إنشاء القسم وأسباب الموافقة عليه.

وأوضح أونيس أن الفروسية والشعر الشعبي مكون أساسي من مكونات الثقافة الليبية، وأن الهدف من استحداث القسم هو إحياء التراث الثقافي والحضاري الليبي المرتبط بالخيل والمتمثل في «الميز الشعبي»، والشعر الشعبي، وإعطائه المكانة التي يستحقها كتراث أصيل، ورمز للذاكرة الثقافية الليبية، وتاريخ مقاومة المستعمر، وإلقاء عدد من الشعراء مجموعة من القصائد الشعرية الوطنية.

حفل إشهار قسم الفروسية والشعر الشعبي بالمنطقة الغربية في مدينة الزاوية (فيسبوك)