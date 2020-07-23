طارق الدميري ينتهي من تصوير «تموت فرحان» تحية لشهداء مصر

من كواليس تصوير فيديو كليب «تموت فرحان» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهي المخرج المصري طارق الدميري من تصوير فيديو كليب وطني جديد بعنوان «تموت فرحان» من غناء المطرب أحمد فوزي.

الأغنية من كلمات عبدالرحمن كحلة وألحان عويضة وتوزيع سام إيميل، مدير تصوير أحمد بيجو، ومهندس ديكور محمد جمال.

ويعمل المخرج حاليا على وضع اللمسات النهائية للفيديو كليب من مونتاج مع المونتير كريم عبدالله لعرض الأغنية خلال الفترة المقبلة.

فيديو كليب «تموت فرحان» تحية لأبطال مصر من شهداء الجيش والشرطة والأطباء، وهو من إنتاج شركة «A.T.K» طارق الدميري وكريم عبدالله وبرعاية شركة «Dulex Lab».

شارك في الفيديو من الأطباء وأبناء القوات المسلحة الدكتور محمد سامي، والرائد علي الزيني، بالإضافة إلى مجموعة من أبطال مصر من الرياضيين الأولمبيين المرشحين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، منهم هادية حسني، وإسلام حامد، وشيماء سامي، ومؤمن عمر، ومتولي مطحنة، ورحمة خالد، ومروان العمراوي، وسندس أبو بكر.

من كواليس تصوير فيديو كليب «تموت فرحان» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس تصوير فيديو كليب «تموت فرحان» (خاص لـ بوابة الوسط)